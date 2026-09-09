Не только Камчатка: какие вулканы России готовы проснуться в любой момент

Эльбрус и Казбек для многих остаются символами Кавказа и популярными вершинами для альпинистов, но на самом деле это спящие вулканы, за которыми продолжают следить ученые. Ведущий научный сотрудник кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор геолого-минералогических наук Владимир Сывороткин рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», какие российские вулканы считаются потенциально активными и почему даже внешне спокойные горы требуют внимания специалистов.

В России есть несколько вулканических районов, где продолжаются процессы, характерные для недр активных систем. По словам ученого, на Кавказе особое внимание специалистов привлекают Эльбрус и Казбек. Несмотря на то, что сегодня они выглядят как обычные горные вершины, с точки зрения вулканологии это спящие вулканы.

«У нас в стране это Эльбрус и Казбек на Кавказе. Это спящие вулканы, у них проявляется геотермальная активность и выделение газов», — рассказал Сывороткин.

Ученый отметил, что даже отсутствие извержений не означает полного прекращения процессов внутри вулкана. Изменение активности подземных систем может приводить к опасным последствиям. В качестве примера специалист привел события 2002 года в Северной Осетии. Тогда усиление геотермальной активности Казбека стало одним из факторов, которые связывали со сходом ледника Колка в Кармадонском ущелье. В результате трагедии погибли 125 человек, среди них — 42 участника съемочной группы Сергея Бодрова-младшего.

Однако главная зона вулканической активности России находится на Дальнем Востоке. Камчатка считается одним из самых вулканически активных регионов планеты: здесь расположены десятки вулканов, многие из которых продолжают проявлять активность. Среди них — Ключевская Сопка и Авачинская сопка, рядом с которыми проходят туристические маршруты и работают базы отдыха. Последнее извержение Ключевского вулкана произошло летом 2023 года.

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