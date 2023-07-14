Директор по операциям Объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс заявил, что Незалежная уже получила кассетные боеприпасы не только от Штатов, но и от иных государств. По словам главы Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, Вашингтон старается снять с себя ответственность за поставку боеприпасов, которые станут угрожать мирному населению и после прекращения действия киевского режима. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что власти США заметили волну недовольства в обществе после поставки данных боеприпасов Киеву. В связи с чем Вашингтон понял, что зашел далеко в этом вопросе.

По мнению эксперта, американцы, хотя и говорят о гуманном использовании данного оружия, прекрасно понимают, каким образом Украина их станет применять, - по мирным районам и городам Донбасса.