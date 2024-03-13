Отечественная система ПВО за прошлую ночь уничтожила 25 украинских беспилотников над территорией России. По словам военного аналитика Александра Михайлова, террористическая активность киевского режима связана с предстоящими президентскими выборами в нашей стране. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что на данный момент главной стратегической задачей Киева является срыв выборов, а также создание в приграничных регионах атмосферы запуганности.

По мнению эксперта, российские службы делают все необходимое для предотвращения атак украинских войск.

Он подчеркнул, что в настоящее время все органы власти заряжены дополнительным импульсом, поскольку понимают уровень ответственности, лежащий сегодня на каждом исполнителе.