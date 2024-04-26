Военный аналитик Михайлов считает, что Вашингтон осознал бесполезность танков Abrams на Украине

В одном из западных СМИ появилась статья о том, что украинские войска перестали применять переданные им американские танки Abrams в связи с активностью отечественных беспилотников, сделавшими их весьма уязвимыми на поле боя. По словам военного аналитика Александра Михайлова, заявление об изменении тактики является своеобразной уловкой военачальников США для сбережения имиджа танка семейства Abrams. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что это ключевой боевой танк американской армии, он хорошо реализуем на внешних рынках.

По мнению эксперта, возможность отечественных БПЛА быстро обнаруживать и уничтожать данную технику лишь увеличивается, поскольку он не имеет каких-либо сверхъестественных средств защиты от средств воздушного поражения, развивающихся просто семимильными шагами.

Он подчеркнул, что американской стороне уже понятно, что дальнейшее насыщение линии боестолкновения дорогостоящими танками бесполезно, поскольку все они кончат одинаково: или окажутся поражены противотанковыми комплексами, или российскими современными беспилотниками.