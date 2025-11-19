Детство американского военного аналитика Скотта Риттера прошло под знаком постоянной ядерной угрозы. Выросший в Германии по соседству с арсеналом ядерного оружия, он с ранних лет осознавал, что его дом находится на передовой потенциального конфликта. Об этом сообщает радио Sputnik.

Раскрывая личную драму, Риттер рассказал о секретном сигнале, который использовал его отец-офицер. Фраза «Увы, Вавилон» означала экстренное погружение в бункер и подготовку к возможному концу. Дважды его мать собирала детей для прощания, когда они вместе пересматривали семейные фотографии, не надеясь дожить до рассвета.

Последствия этих переживаний оказались глубокими и долговременными. Каждый блик солнечного света на машине подросток воспринимал как вспышку ядерного взрыва, а путь в школу превращался в ежедневное преодоление страха.

Итогом этого травматичного опыта стала сознательная позиция взрослого Риттера. Лично пережитый ужас сформировал его решительную антивоенную позицию и объясняет, почему он посвятил жизнь борьбе за ядерное разоружение.

