Скотт Риттер, бывший офицер разведки морской пехоты и военный аналитик, заявил в интервью на YouTube-канале Dialogue Works, что на Западе существуют политические силы, готовые пожертвовать Украиной ради предотвращения сближения США с Россией.

Риттер подчеркнул, что происходящее — всего лишь политическая игра. Множество людей в США и Европе не поддерживают усилия Дональда Трампа по улучшению отношений с Россией.

«Эти люди, к сожалению, <...> готовы пожертвовать Украиной, чтобы добиться своего результата. Когда я говорю “пожертвовать”, я говорю буквально: они уничтожают генофонд Украины», — сказал он.

По мнению Риттера, на Украине скоро могут снизить возраст призыва до 18 лет. Это, считает он, приведет к катастрофе.

«Скоро они отправят 18-летних подростков на передовую. Когда они это сделают, наступит конец Украины», — заявил аналитик.

Ранее Риттер назвал Киев «главным тормозом» мира на Украине