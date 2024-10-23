Военный эксперт Баранец назвал преимущество российских подлодок над западными

По словам военного эксперта Виктора Баранца, отечественные подводные лодки проекта 945А «Кондор» и проекта 885 «Ясень» имеют неоспоримые преимущества перед западными аналогами. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что у этих подлодок глубина погружения составляет более полукилометра, имеется весьма серьезное ракетное вооружение, ракетное и торпедное вооружение, а также новейшие системы гидроакустики, то есть просматривание, прослушивание противника под водой.

По мнению эксперта, подлодки «Кондор» и «Ясень» способны развивать скорость до 60 км/ч, что на 10 км/ч быстрее, чем их западные аналоги. Кроме того, российские подлодки оснащены хорошей системой связи и мощным двигателем.

Ранее он заявил, что украинские войска активнее бросают позиции и сдаются в плен взводами.