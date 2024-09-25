По словам военного эксперта Виктора Баранца, на линии соприкосновения часты случаи, когда украинские военные оставляют позиции и спасаются бегством. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что украинские солдаты далеко не всегда возвращаются они в сторону Киева, многие предпочитают сдаться в плен российским войскам. При этом приходят к российским бойцам нередко целые взводы.

По мнению военного эксперта, на сегодняшний день у украинцев наиболее тяжелая ситуация под Угледаром и под Покровском, где российская армия без снижения темпов ведет наступление уже несколько недель подряд.

Ранее сообщалось, что курское приграничье завалило трупы наемников и бойцов ВСУ.