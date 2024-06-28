Военный эксперт Баранец определил «очень сладкую цель» для российских войск на Украине

По его словам, в Незалежной истребители F-16 ждут как манну небесную, но непонятно, где они станут дислоцироваться. Все эти возможные аэродромы на Украине, где могут приземлиться F-16, а их всего 26, мы всковыриваем время от времени. В случае приземления всех истребителей будет для России сладкой целью.

Эксперт добавил, что Запад тянет резину с поставками из-за того, что самолеты очень старые. Североатлантический альянс великолепно дурит Зеленского, Минобороны Украины, генштаб. Истребители F-16 иногда собираются один из трех – разламывают, вынимают нутро, какие там части остались, и комбинируют.