Военный эксперт Баранец считает, что планирующие авиабомбы дают возможность вытащить сидящих в бункерах

В одном из американских СМИ появилась информация о том, что российские планирующие авиабомбы и дроны приводят к большим потерям в украинской армии. По словам военного эксперта Виктора Баранца, в зоне спецоперации российские летчики активно применяют авиабомбы, которые оснащены универсальными модулями планирования и коррекции и позволяют бомбардировщикам с дальней дистанции наносить точные удары. Об этом сообщает радио Sputnik.