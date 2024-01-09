Военный эксперт Баранец считает, что планирующие авиабомбы дают возможность вытащить сидящих в бункерах
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В одном из американских СМИ появилась информация о том, что российские планирующие авиабомбы и дроны приводят к большим потерям в украинской армии. По словам военного эксперта Виктора Баранца, в зоне спецоперации российские летчики активно применяют авиабомбы, которые оснащены универсальными модулями планирования и коррекции и позволяют бомбардировщикам с дальней дистанции наносить точные удары. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что такие авиабомбы могут уничтожать наиболее укрепленные объекты украинской армии.
По мнению эксперта, именно поэтому эти бомбы дают возможность нашим ВВС выковыривать глубоко зарывшихся в украинских бункерах, поскольку их глубина 15 м, сверху залит железобетоном на три метра.