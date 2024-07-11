Военный эксперт Баранец считает, что размещение американских ракет США в Германии является угрозой для России

Штаты хотят разместить дальнобойные ударные системы в Германии на ротационной основе и ожидают, что Берлин сам станет разрабатывать подобное вооружение. По словам военного эксперта Виктора Баранца, это является довольно серьезной угрозой для нашей страны. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что данные ракеты являются дорогими высокоточными. Их перемещение из Штатов в Германию свидетельствует о том, что Вашингтон приближается к фронту боевых действий, который они планируют. Они переносят свою ракетную мощь на европейский театр военных действий с целью противостояния нашей стране. Эти ракеты могут сбивать и самолеты, и вертолеты, и ракеты.

По мнению эксперта, Москва будет вынуждена противостоять этой угрозе. Вероятнее всего, Генштаб уже занимается этим.