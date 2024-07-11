Военный эксперт Баранец считает, что размещение американских ракет США в Германии является угрозой для России
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Штаты хотят разместить дальнобойные ударные системы в Германии на ротационной основе и ожидают, что Берлин сам станет разрабатывать подобное вооружение. По словам военного эксперта Виктора Баранца, это является довольно серьезной угрозой для нашей страны. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что данные ракеты являются дорогими высокоточными. Их перемещение из Штатов в Германию свидетельствует о том, что Вашингтон приближается к фронту боевых действий, который они планируют. Они переносят свою ракетную мощь на европейский театр военных действий с целью противостояния нашей стране. Эти ракеты могут сбивать и самолеты, и вертолеты, и ракеты.
По мнению эксперта, Москва будет вынуждена противостоять этой угрозе. Вероятнее всего, Генштаб уже занимается этим.