В Финляндии стартовала серия военных учений с задействованием сил Североатлантического альянса. Доля маневров станет проходить в непосредственной близости к границе РФ. По словам военного эксперта Виктора Баранца, учения НАТО могут представлять опасность для Северо-Запада России, прежде всего для северной столицы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что любые учения, почти утыкающиеся в российские границы и в ходе которых ходят орды бронетехники ничего хорошего для нас не сулят, поскольку они могут быстро перерастать в эскалацию.

По мнению эксперта, ключевую опасность представляют именно учения этого военного блока.

Он отметил, что Вооруженные Силы РФ только начали формировать группировку, которая станет стоять на российско-финской границе. Однако в целом Россия к этой возне уже давно привыкла, то есть альянс прекращает свои учения в непрерывность – одни заканчиваются, другие начинаются. Тем не менее масштабы численности войск вызывают напряжение, поэтому как никогда необходима бдительность.