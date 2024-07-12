По словам военного эксперта Айтеча Бижева, американский лидер Джо Байден согласится снять запрет на применение западного оружия по целям в нашей стране. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что командование украинской армии с начала спецоперации без разбора наносит по России удары западным оружием, по максимуму используя его боевые возможности. Тем не менее до настоящего времени Незалежной поставляли оружие с максимальной дальностью 300 километров, а с предоставлением более дальнобойного вооружения угрозы для нашей страны повышаются.

По мнению эксперта, западная пресса с начала конфликта делает вбросы в информационное поле, которые в итоге подтверждаются. Однако немецкий канцлер Олаф Шольц отказывается передавать Киеву ракеты Taurus, несмотря на давление Лондона. И при условии передачи этих ракет под прицелом будут Санкт-Петербург и Москва.