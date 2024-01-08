Военный эксперт Чекмасов объяснил невозможность нового наступления украинской армии

В одном из немецких СМИ появилась статья, утверждающая о том, что ВСУ могут начать новое наступление при условии поставки им западными странами истребителей F-16. По словам кандидата военных наук Михаила Чекмасова, Киев после проигранного летнего контрнаступления не имеет возможности в сжатые сроки собрать силы для еще одного наступления, к тому же для него важно преимущество именно в воздухе, а его как раз у украинской армии не будет. Об этом сообщают «Известия».