Военный эксперт Чекмасов объяснил невозможность нового наступления украинской армии
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В одном из немецких СМИ появилась статья, утверждающая о том, что ВСУ могут начать новое наступление при условии поставки им западными странами истребителей F-16. По словам кандидата военных наук Михаила Чекмасова, Киев после проигранного летнего контрнаступления не имеет возможности в сжатые сроки собрать силы для еще одного наступления, к тому же для него важно преимущество именно в воздухе, а его как раз у украинской армии не будет. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что эта статья, вероятнее всего, является очередным пиаром киевского режима для получения очередной помощи Запада.
По мнению эксперта, новое наступление ВСУ нереально по всем канонам военной науки.
Он отметил, что истребители F-16 украинцам также не помогут на поле боя, поскольку необходим опыт соответствующего налета на данных истребителях.