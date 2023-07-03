Танковые экипажи Центрального военного округа успешно уничтожили опорный пункт и технику ВСУ на Краснолиманском и Каховском направлении. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, в отличие от танкистов противника, которые бьют в открытую и идут по минным полям, отечественные танки работают осторожно, бьют из засад и применяют беспилотники для наведения целей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что у российской армии заряжением танков занимается четыре человека, то есть на одного больше, чем у украинцев.

Дандыкин уточнил, что на сегодняшний день атаки стали в несколько раз точнее.