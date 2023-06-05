Военный эксперт Дандыкин объяснил начало контрнаступления ВСУ

Вчера украинские войска начали активные военные действия на Южнодонецком направлении. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, является ли это частью контрнаступления и насколько это опасно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, ВСУ подготовились тщательно, однако и российской армии есть чего опасаться.

Эксперт напомнил, что уже произошло избиение, украинские войска пытались найти слабые точки обороны.

Дандыкин подчеркнул, что, если такая тактика станет продолжаться, то наступающие по степям без лесов украинские войска будут отличной целью для российской артиллерии, авиации и танков.

Он также перечислил главные направления, по которым украинская армия будет продолжать наступление. По мнению эксперта, встречные бои могут состояться в районе Авдеевки и Марьинки, Кременной и Сватово. Кроме того, они будут стараться форсировать Днепрогэс или водохранилище в районе Запорожской АЭС.

Эксперт подчеркнул, что на приграничных территориях РФ будет вскоре намного спокойнее.