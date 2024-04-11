Военный эксперт Дандыкин озвучил самый вероятный срок взятия российскими войсками Одессы и Харькова

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, Вооруженные Силы РФ начнут операцию по взятию Одессы и Харькова летом текущего года. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что нельзя исключать того, что оба города войдут в санитарную зону российской армии для предотвращения попыток украинских войск атаковать территорию нашей страны.

По мнению эксперта, нужно давно уже заняться этой санитарной зоной. Летом в нее, помимо уже новых территорий РФ и вышеназванных городов, может войти и Николаев, где базируются и производятся беспилотники и надводные дроны.

Напомним, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что командование украинской армии во время военных совещаний уделяет самое большое внимание Харькову.