По словам военного эксперта Василия Дандыкина, бои город Суджу в Курской области закончатся в январе победой ВС РФ. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что, несмотря на то что бои ожидаются жесткими, это позволит перекрыть украинской армии пути снабжения.

По мнению эксперта, в данном направлении Суджа является ключевым городом, поскольку через него все коммуникации идут в направлении Курской области, и на Курчатов, и на Курск, и в том числе на Сумскую область.

Он добавил, что мотивация у российских бойцов запредельная, они осознают стремление всей страны к тому, чтобы эта заноза была удалена.

Ранее сообщалось, что российские войска начали активные бои с ВСУ за Суджу.