По словам военного эксперта Василия Дандыкина, план атаки по Крымскому мосту надводными дронами киевский режим разрабатывал в течение ряда месяцев. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что, хотя сама конструкция моста имеет надежную защиту, беспилотникам удалось внедриться в водные просторы около моста на полуостров.

По его мнению, не последнюю роль в разведке сыграла американская разведка.

Дандыкин подчеркнул, что данные дроны легко уничтожаются посредством малой зенитной артиллерии и противодиверсионной обороны.

Он уточнил, что в планах украинских войск было разрушение дорожного полотна, поскольку нанесение удара по опорам бессмысленно.