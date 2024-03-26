Военный эксперт Дандыкин считает, что при организации массовых мероприятий необходима усиленная безопасность

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, теракт, произошедший в пятницу в «Крокус Сити Холле», случился на фоне проведения спецоперации, к тому же нашей стране довелось столкнуться с подобным в нулевых в ходе второй чеченской кампании. Об этом сообщает Pradva.Ru .

Он добавил, что организаторы разных мероприятий пренебрегают правилами безопасности и не соблюдают их, несмотря на неоднократные случаи поджогов военкоматов, релейных шкафов железнодорожных путях и прочего. Поэтому у организаторов таких мероприятий должно быть понимание, что подобное может произойти и это требует их бдительности.

По мнению эксперта, сегодня не время для каких-либо вечеринок, поскольку вероятные инициаторы совершенного теракта, вероятнее всего, поставили на «оголтелый террор».

Он подчеркнул, что силовые структуры узнают всю информацию о том, кто за этим стоял. Тем не менее без привязанности людей к максимальной бдительности спецслужбам не справиться.