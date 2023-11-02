Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт вошел в тупиковую стадию, а война может затянуться и измотать Незалежную. По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, украинский конфликт не затянется надолго, так как киевскому режиму не хватит ресурсов и поддержки спонсоров. Об этом сообщают « Известия ».

Он подчеркнул, что для киевского режима завершится все намного раньше, чем украинская армия уйдет в глухую оборону.

По мнению эксперта, ведение боевых действий не зависит от властей Украины, поскольку все решения принимаются США и Великобританией, а восхищения от них в настоящее время мало, так как явных успехов на украинском фронте нет.