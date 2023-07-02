Военный эксперт Дандыкин заявил о «славной охоте» российской армии на Leopard и Bradley

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, ВСУ испытывают значительные потери как в плане состава, так и в технике, тем не менее у них имеются резервы для начала второго этапа контрнаступления. Об этом сообщают « Известия ».

Он пояснил, что у украинской армии есть ряд бригад в запасе, не бывавших ранее на поле боя.

По его мнению, ВСУ на втором этапе контрнаступления направит западную технику вместо точечных атак.

Эксперт добавил, что украинское командование подгоняет время, поскольку до очередного саммита Североатлантического альянса осталось девять дней, и им необходимо показать результат.