По словам военного эксперта Василия Дандыкина, объявление украинскими властями автомобильной мобилизации в одной из областей может свидетельствовать о дефиците военной техники у украинской армии. Об этом сообщают « Народные новости ».

Он добавил, что смысл такой мобилизации заключается в том, что украинские военные могут забирать у мирного населения все, что посчитают нужным, в том числе и сельскохозяйственную технику.

Эксперт пояснил, что у армии незалежной на фоне массированных ударов с российской стороны выходит из строя имеющееся вооружение.