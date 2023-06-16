Военный эксперт Дандыкин заявил о возможном дефиците военной техники у ВСУ
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По словам военного эксперта Василия Дандыкина, объявление украинскими властями автомобильной мобилизации в одной из областей может свидетельствовать о дефиците военной техники у украинской армии. Об этом сообщают «Народные новости».
Он добавил, что смысл такой мобилизации заключается в том, что украинские военные могут забирать у мирного населения все, что посчитают нужным, в том числе и сельскохозяйственную технику.
Эксперт пояснил, что у армии незалежной на фоне массированных ударов с российской стороны выходит из строя имеющееся вооружение.