Военный эксперт Дрозденко назвал поставленные на Украину танки Abrams символическим жестом
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Первая партия американских танков Abrams доставлена на территорию Незалежной. По словам военного обозревателя Дмитрия Дрозденко эти поставки являются всего лишь символическим жестом Вашингтона. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что данные танки являются модификацией М1 времен первой иракской войны, то есть старые, залежалые машины с американских складов.
По мнению эксперта, для Киева эти танки создадут логистические проблемы и сложности в обслуживании.
Он добавил, что проблема Киева в том, что у украинской армии в наличии сборная солянка разных мировых производителей из танков и прочей военной техники.