Военный эксперт Дрозденко оценил демонтаж ракеты Storm Shadow
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Отечественные специалисты продемонстрировали внутреннее устройство попавшей в их распоряжение крылатой ракеты Storm Shadow, использовавшейся украинскими войсками. По словам военного эксперта Дмитрия Дрозденко, тщательное изучение полученной в ходе спецоперации натовской техники уже показывает свой итог на поле боя. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что изучение натовской техники проводится для понимания технологий, по которым построен тот или иной образец для того, чтобы перенять лучшее и выявить наиболее эффективные способы противодействия. Также это свидетельствует в очередной раз о том, что эффективность применения российской техники по отношению к достаточно хорошим натовским образцам серьезно увеличилась.
По мнению эксперта, изучение образцов натовской техники и разработка технологии противодействия каждый раз занимает различное время, процесс индивидуальный и зависит от каждого определенного случая.