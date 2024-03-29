Военный эксперт Дрозденко оценил демонтаж ракеты Storm Shadow

Отечественные специалисты продемонстрировали внутреннее устройство попавшей в их распоряжение крылатой ракеты Storm Shadow, использовавшейся украинскими войсками. По словам военного эксперта Дмитрия Дрозденко, тщательное изучение полученной в ходе спецоперации натовской техники уже показывает свой итог на поле боя. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что изучение натовской техники проводится для понимания технологий, по которым построен тот или иной образец для того, чтобы перенять лучшее и выявить наиболее эффективные способы противодействия. Также это свидетельствует в очередной раз о том, что эффективность применения российской техники по отношению к достаточно хорошим натовским образцам серьезно увеличилась.

По мнению эксперта, изучение образцов натовской техники и разработка технологии противодействия каждый раз занимает различное время, процесс индивидуальный и зависит от каждого определенного случая.