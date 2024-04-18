Военный эксперт Дрозденко считает, что переданные Киеву системы IRIS-T небо не закроют

В Германии сообщили, что три системы ПВО IRIS-T переданы Незалежной, в течение текущего года будет поставлен еще ряд систем, ближайшая отправка ожидается через несколько недель. Военный эксперт Дмитрий Дрозденко пояснил, что это за такая система ПВО. Об этом сообщает радио Sputnik.