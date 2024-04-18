Военный эксперт Дрозденко считает, что переданные Киеву системы IRIS-T небо не закроют
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В Германии сообщили, что три системы ПВО IRIS-T переданы Незалежной, в течение текущего года будет поставлен еще ряд систем, ближайшая отправка ожидается через несколько недель. Военный эксперт Дмитрий Дрозденко пояснил, что это за такая система ПВО. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, эта система имеет неплохие характеристики, является современной модульной системой, достаточно мобильная.
Эксперт подчеркнул, что в любом случае подобного рода системы представляют опасность для российских самолетов, осуществляющих атаки передовой линии обороны противника.
По его мнению, после применения ВСУ систем IRIS-T украинское небо не закроют, однако вред принести могут.