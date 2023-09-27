Военный эксперт Ераносян считает, что удар по Севастополю невозможен без участия альянса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что удар по Севастополю украинская армия нанесла в координации со специалистами из Штатов и Великобритании. По словам военного эксперта Владимира Ераносяна, без участия государств-членов Североатлантического альянса данный удар был бы невозможен. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что, вероятнее всего, самолет Poseidon и американские военные спутники передали информацию на платформы наземного или воздушного базирования для выпуска дальнобойных ракет Storm Shadow по Севастополю.

По мнению эксперта, украинцы не смогли бы нанести удар без разведданных, закладываемых в ракету предварительно перед запуском.