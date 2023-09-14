Военный эксперт Ераносян считает, что украинские морские дроны старались проникнуть в гавань Севастополя
Фото: [©Алексей Мальгавко/РИА Новости]
По данным Минобороны России, украинская армия хотела атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в Черном море. Военный эксперт Владимир Ераносян оценил данную ситуацию. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, данная атака была не первой, а для американских и британских властей она является попыткой эскалации в Черном море.
Эксперт подчеркнул, что Вооруженные Силы РФ уверенно отражают подобные атаки, уничтожая беспилотники.