Военный эксперт Гагин пояснил, что украинские войска испытывают недостаток личного состава и боеприпасов
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По словам военного эксперта Яна Гагина, в последнее время украинские военные испытывают недостаток личного состава и вооружения. Об этом сообщает «Крым 24».
Он добавил, что почти по всей линии боевого соприкосновения противник старается заместить дефицит снарядов беспилотниками.
По мнению эксперта, в определенных местах это получается, однако в любом случае дроны зависят от связи и погоды.
Он подчеркнул, что из-за всех кризисов было трудно оборонять им рубежи при слаженном наступлении российской армии.