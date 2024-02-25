Военный эксперт Гагин пояснил, что украинские войска испытывают недостаток личного состава и боеприпасов

По словам военного эксперта Яна Гагина, в последнее время украинские военные испытывают недостаток личного состава и вооружения. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что почти по всей линии боевого соприкосновения противник старается заместить дефицит снарядов беспилотниками.

По мнению эксперта, в определенных местах это получается, однако в любом случае дроны зависят от связи и погоды.

Он подчеркнул, что из-за всех кризисов было трудно оборонять им рубежи при слаженном наступлении российской армии.