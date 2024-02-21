Военный эксперт Ходаренок перечислил причины краха украинской армии на фронте

По словам военного эксперта Михаила Ходаренка, украинские войска находятся в сложном положении в связи с проблемами с комплектованием личного состава и недостатка вооружений. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что отступление ВСУ из Авдеевки носит военное-политическое значение, которое еще предстоит осознать, поскольку украинские военные оставили мощный укрепленный район и отошли.

По мнению эксперта, хотя им в настоящее время достаточно плохо, при этом имеются основания предполагать, что у российской армии есть и подготовленные резервы, и запасы материальных средств для успешного развития достигнутых результатов за последнее время.