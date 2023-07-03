Военный эксперт Юлин обозначил причины начала спецоперации в Израиле
Фото: [©Ахмет Абед/РИА Новости]
По словам военного эксперта Бориса Юлина, израильские власти давно находятся в конфликте с арабами, и целью начатой накануне спецоперации является уничтожение военных сил противников. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что Израиль намеренно накалял ситуацию, несмотря на то что стороны могли бы вести диалог.
Ранее сообщалось, что в результате израильской спецоперации погибли четверо палестинцев.