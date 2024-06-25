Военный эксперт Кириллов считает, что руководство киевского режима потеряло все берега
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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ Игорь Кириллов заявил, что в Незалежную продолжается ввоз веществ, которые пригодны для создания «грязной бомбы». По словам военного эксперта Игоря Никулина, подобный вариант имеет место быть. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что руководство киевского режима уже потеряло всевозможные берега в том, что можно, а что нельзя. Они не понимают и не принимают никаких правил ведения войны.
По мнению эксперта, технические возможности они все же имеют. Это радиоактивные отходы, ракеты, вроде «Точки-У», про которые они позже могут сказать, что их запустили российские военные. Поэтому сценарий запуска подобных ракет на Запорожскую АЭС вполне возможен.