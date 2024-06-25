Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ Игорь Кириллов заявил, что в Незалежную продолжается ввоз веществ, которые пригодны для создания «грязной бомбы». По словам военного эксперта Игоря Никулина, подобный вариант имеет место быть. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что руководство киевского режима уже потеряло всевозможные берега в том, что можно, а что нельзя. Они не понимают и не принимают никаких правил ведения войны.

По мнению эксперта, технические возможности они все же имеют. Это радиоактивные отходы, ракеты, вроде «Точки-У», про которые они позже могут сказать, что их запустили российские военные. Поэтому сценарий запуска подобных ракет на Запорожскую АЭС вполне возможен.