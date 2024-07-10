По словам военного эксперта Андрея Клинцевича, удар по детской больнице «Охматдет» в столице Украины стал итогом падения ракеты NASAMS украинской ПВО, а не отечественной Х-101, как это стараются власти киевского режима, об этом свидетельствуют многочисленные факты. О этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что удар пришелся не по самой больнице, а рядом, то есть по тому дому, который относился к другому ведомству, но не к больнице. В самой больнице только вылетели стекла. Однако если бы удар пришелся отечественной ракетой Х-101, как утверждают власти Незалежной, от здания ничего бы не осталось.

По мнению эксперта, характер разрушений здания, а также кадры падения ракеты свидетельствуют о том, что это была ракета комплекса NASAMS, используемая украинской ПВО, которая весьма хорошо опознается, и весьма сильно отличается от нашей ракеты.

Он отметил, что там очень много инсценировок. Сколько людей привезли, сколько детей вытащили на эту площадь – только непонятно зачем, как будто для картинки это было сделано. Но Запад станет это тиражировать, будет лгать, и под этот повод будет выделять новые пакеты помощи.