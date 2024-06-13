Военный эксперт Клинцевич считает российские учения в Атлантике серьезным сигналом

В российском оборонном ведомств заявили, что отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия в Атлантическом океане и прибыл на Кубу. По словам военного эксперта Андрея Клинцевича, учения произвели впечатление на горячие головы в Штатах. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что, несмотря на то что на данный момент какой-либо разрядки не намечается, однако мяч стороне России при условии наших активных действий. Таким образом, Москва в этом отношении уже послала первый звонок.

По мнению эксперта, не просто так российская корабельная группировка с «Цирконами» прошла вдоль берегов Калифорнии. Для этого им пришлось сделать крюк в тысячу километров до захода в Гавану, тем не менее это весьма сильно взбодрило США, и суета у них продолжается. Хотя несколькими кораблями не решить судьбу какого-то конфликта, тем не менее демонстрация оружия и отработка применения гиперзвуковых ракет в Атлантике являются серьезным сигналом.