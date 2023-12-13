Военный эксперт Кнутов назвал род занятий в зоне спецоперации добровольцев Росгвардии

Депутаты нижней палаты парламента приняли закон, позволяющий Росгвардии иметь в составе добровольческие подразделения. Их смогут привлекать для задач в «в области обороны» при мобилизации, военном положении и в условиях вооруженного конфликта. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, в состав добровольцев Росгвардии, возможно, захотят вступить бывшие бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что в настоящее время подразделения Росгвардии ведут зачистку подконтрольных территорий в зоне спецоперации, а добровольные формирования смогут решать отдельные вопросы, связанные с обеспечением безопасности.

По мнению эксперта, принятый закон можно рассматривать в сугубо положительном ключе.