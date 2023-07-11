Военный эксперт Кнутов назвал способы уничтожения французских ракет SCALP на Украине

Франция передаст Киеву ракеты дальнего радиуса действия с целью поддержки контрнаступления украинских войск. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, крылатые ракеты SCALP являются аналогом британских Storm Shadow, их дальность действия примерно 300 км, а скорость — 900 км/ч. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что данное оружие является довольно серьезным и может создать некоторые трудности в российской ПВО и сооружения дополнительной защиты штабов и складов.

По мнению эксперта, несмотря на все это, российская армия знает, каким образом вести борьбу с украинскими ракетами. Так, следует уничтожить самолеты Су-24, являющиеся их носителями

Он добавил, что поставки ракет из Франции вдут к затягиванию спецоперации.