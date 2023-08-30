Военный эксперт Кнутов объяснил невозможность запуска атаковавших страну дронов с территории РФ

Сегодня ночью Киевом была произведена наиболее крупная атака дронов по территории нашей страны. БПЛА были сбиты в Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской и Московской областях. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, несмотря на большое расстояние, рой беспилотников, атаковавших Псков и прочие регионы РФ, вероятнее всего был запущен с территории Незалежной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что дальность полета БПЛА «Бобер» - 850 км, поэтому он легко мог прилететь с украинской территории.

По мнению эксперта, доказательство того, что атака производилась с территории Прибалтики будет свидетельствовать об объявлении войны.

Он добавил, что массовый налет дронов на территорию нашей страны, включая по новым целям, свидетельствует о том, что в будущем такие роевые атаки станут совершаться на еще большее расстояние и в разных направлениях.