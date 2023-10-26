Военный эксперт Кнутов объяснил опасность применения боеприпасов с белым фосфором

Израилем был применен находящийся под запретом белый фосфор при ударах по сектору Газа. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, использование боеприпасов с белым фосфором ведет к большому числу жертв среди мирного населения. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что при попадании н6а кожу таких боеприпасов очень сложно потушить, поскольку у них высокая температура горения. Следовательно, ожоги от него прожигают тело насквозь, из-за чего выживаемость после таких ранений очень низкая.

По мнению эксперта, также этот реактив может привести к воспламенению других горючих веществ, вызвав пожары.

Он подчеркнул, что при плотной застройке в секторе Газа это приводит к значительному числу жертв среди мирного населения.