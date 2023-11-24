Военный эксперт Кнутов оценил идею новой коалиции в помощь Украине

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о создании новой коалиции по развитию наземных средств ПВО, в которую входят 20 государств. Военный эксперт Юрий Кнутов дал оценку данному событию. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, если такие поставки будут реализовываться, то в основном старых систем ПВО, вроде модернизированной Hawk, то есть боевых характеристик данных вооружений будет недостаточно.

Эксперт добавил, что Киев так и не дождался поставок истребителей F-16, поэтому с поставками современных систем ПВО стоит ожидать той же истории.