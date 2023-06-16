Военный эксперт Кнутов пояснил применение тяжелой огнеметной системы в спецоперации

По словам военного специалиста Юрия Кнутова, тяжелая огнеметная система «Солнцепек» эффективно применяется для подавления контрнаступления, от нее не имеется методов защиты, не существует и аналогов таких боевых машин. Он перечислил особенности системы и объяснил, почему никому не удалось создать подобное. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По мнению специалиста, основное отличие и значение «Солнцепека» содержится в термобарических боеприпасах, имеющих аэрозольный состав, который затекает в окопы, огневые точки и всевозможные углубления, после чего взрывается. Таким образом, от данного оружия массового поражения практически нереально укрыться.

Он подчеркнул, что именно это служит причиной того, что американцы все время стараются приравнять российские тяжелые огнеметные системы к оружию массового поражения и запретить.

Кнутов пояснил, что ТОС-1А «Солнцепек» является желанной мишенью, в связи с чем главная задача заключается в том, чтобы не допустить их обнаружения.