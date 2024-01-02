Военный эксперт Кнутов раскрыл уникальное оружие России в зоне СВО

Один из смертоносных беспилотников российского производства не имеет аналогов в мире.

Военный эксперт Юрий Кнутов похвалил РСЗО «Торнадо», гаубицу «Коалиция» и емкий беспилотник «Ланцет», который эффективно показал себя во время спецоперации. Складные крылья, мощный боевой потенциал, минимальный звук и максимальная скрытность: у этой разработки масса преимуществ, пишет lenta.ru.

«Он работает на электродвигателе, его нельзя уловить с помощью тепловизора. «Ланцет» способен поражать не только пехоту, но и бронированные цели, имеет большую дальность, увеличенную боевую часть, применяет элементы искусственного интеллекта. Такое оружие на сегодняшний день не может повторить ни одна страна», - отмечает Кнутов.

Специалист отметил и превосходство гаубицы «Коалиция» над западным вооружением. Отечественная разработка способна производить 10 выстрелов в минуту и более, однако иностранная техника выжимает из себя лишь 8. При этом выстрелы преодолевают расстояние в рекордные 70 км.

Кнутов похвалил за эффективные показатели ракетный комплекс «Искандер-М» и танк «Прорыв». Вся эта техника хорошо показывает себя в зоне СВО.