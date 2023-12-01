Военный эксперт Кнутов считает, что обучение пилотов использованию «умных бомб» в зоне спецоперации займет до месяца

В Воздушно-космических силах будет проведено массовое обучение летчиков использованию авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, такие бомбы дают возможность бомбардировщикам наносить удары, не заходя в зону действия украинской ПВО, и обеспечивают высокоточное поражение цели. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что бомбардировщику не требуется подлетать практически к цели и над ней сбрасывать нужный объем бомб для поражения.

По мнению эксперта, точность наведения данных бомб достаточно высокая, несколько метров.

Он отметил, что обучение пилотов займет не более месяца.