Военный эксперт Кнутов считает, что в арабском мире ведется подготовка к ядерному удару по Израилю

Йемен нанес удар по израильской армии на «оккупированных палестинских территориях». По словам военного эксперта Юрия Кнутова, значительно большую опасность для Тель-Авива на данный момент представляет исламистская группировка Хезболла, от действий которой зависит позиция большей части арабского мира. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что Йемен может ужесточить свои действия, если на этой неделе Хезболла поддержит ХАМАС и объявит джихад Израилю.

По мнению эксперта, связанные с Вашингтоном страны арабского мира не примут в этом участия, но остальные будут вынуждены подчиниться из-за боязни массовых народных выступлений. Для еврейского государства Хезболла опасна и сама по себе.

Он отметил, что при всем этом угроза эскалации ближневосточного конфликта очень велика.