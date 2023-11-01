Военный эксперт Кнутов считает, что в арабском мире ведется подготовка к ядерному удару по Израилю
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Йемен нанес удар по израильской армии на «оккупированных палестинских территориях». По словам военного эксперта Юрия Кнутова, значительно большую опасность для Тель-Авива на данный момент представляет исламистская группировка Хезболла, от действий которой зависит позиция большей части арабского мира. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что Йемен может ужесточить свои действия, если на этой неделе Хезболла поддержит ХАМАС и объявит джихад Израилю.
По мнению эксперта, связанные с Вашингтоном страны арабского мира не примут в этом участия, но остальные будут вынуждены подчиниться из-за боязни массовых народных выступлений. Для еврейского государства Хезболла опасна и сама по себе.
Он отметил, что при всем этом угроза эскалации ближневосточного конфликта очень велика.