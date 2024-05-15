Военный эксперт Колчин назвал цель наступления Вооруженных Сил РФ в Харьковской области

По словам военного эксперта Петра Колчина, приоритетной задачей наступления российских войск в Харьковской области является создание буферной зоны и недопущение обстрелов Белгородской области. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что лишь после взятия Авдеевки удалось сократить интенсивность обстрелов Донецкой Народной Республики, так и теперь безопасность Белгородской области может быть обеспечена только посредством освобождения Харьковской области.

По мнению эксперта, освобождение приграничных территорий не даст возможности украинской артиллерии наносить удары.

Он добавил, что при этом говорить о полноценном штурме Харькова преждевременно, и в ближайшее время данная задача маловероятно будет решена.