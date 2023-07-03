Военный эксперт Коновалов дал оценку новой тактике против ВСУ

Танкисты Вооруженных Сил РФ применили новую тактику против украинской армии на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны. Военный эксперт Иван Коновалов пояснил преимущество данного тактического приема. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, последовательное применение с малыми промежутками управляемых боеприпасов, является методом более мощного воздействия огня на опорные пункты.

Эксперт подчеркнул, что изменение тактики на поле боя необходимо, поскольку это война XXI века, в которой старые методы не работают. Противником применяются разные знания в тактике и стратегии армий Запада.