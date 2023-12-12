Военный эксперт Коновалов заявил, что украинцы считают управление танками Leopard верной смертью

По словам военного эксперта Ивана Коновалова, в зоне проведения спецоперации по всей линии боевого соприкосновения идет продвижение Вооруженных Сил РФ, украинская армия предпринимает попытки локальных атак силами пехоты, тем не менее они терпят поражение. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что своей бронетехники у украинцев почти не осталось, а западную они не рискуют применять, поскольку она быстро ломается, имеет плохую проходимость и легко обнаруживается российскими войсками.

По мнению эксперта, украинцы понимают, что, если сел в Leopard – значит, ты смертник.

Он отметил, что российская армия продвигается вперед.