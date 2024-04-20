Военный эксперт Корнев дал оценку угрозе «способного долететь до Сибири» украинского беспилотника

В одном из британских СМИ появилась статья о том, что Киев получил модель БПЛА, который способен пролететь около трех тысяч километров и добраться до Сибири. Военный эксперт Дмитрий Корнев дал оценку данной публикации. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, создать подобные дроны украинцы могут, тем более, судя по заявлениям, они уже созданы, поэтому сейчас их будут испытывать, однако это не означает, что испытания будут успешными.

Эксперт подчеркнул, что отечественная ПВО в состоянии справиться с этими дронами, поскольку они ничем не отличаются от других.

По его мнению, в случае появления у Украины беспилотников подобного радиуса действия, в нашей стране станет применяться комплексная защита объектов, скорее всего, будут выстраиваться заградительные рубежи для предотвращения пролетов беспилотников в глубину России.