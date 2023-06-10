Сегодня уже известно, что Украина провалила свое контрнаступление. Однако под грозными взглядами западных «партнеров» президент страны Владимир Зеленский не может прекратить борьбу. Следующим шагом могли бы стать «грязные бомбы», о которых так много говорят в последнее время.

Военный эксперт, редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев уверен, что такую радиоактивную бомбу может сделать кто угодно на территории бывшего Советского Союза, ведь доступ к радиоактивным отходам есть во всех республиках.

«Меня очень часто спрашивали, способны ли украинцы сделать грязную бомбу. Я отвечаю: «Они могут, но ее точно так же могут сделать и казахи, и туркмены, и узбеки с абсолютно равными шансами». Нужен просто доступ к радиоактивным отходам и взрывчатка», — сказал специалист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Корнев подчеркивает, что при большом желании украинские диверсанты или их пособники на территории РФ могли бы подорвать стену, за которой захоронены бочки с радиоактивными отходами. Но вопрос в том, продолжает Дмитрий, почему этого до сих пор никто не сделал.

«Во-первых, наши органы разведки хорошо работают. Во-вторых, существующий налет романтизма борьбы с Украины с Великой Россией просто испарится, если Киев применит «грязную бомбу». На Западе к этому отнесутся крайне отрицательно, и последствия для Украины будут достаточно серьезные», — поясняет наш собеседник.

Руководство Украины не захочет прослыть террористами на весь мир, поэтому что-то подобное делать политического смысла нет, добавляет Дмитрий.

«Военного смысла тут тоже никакого. Захватить Белгород было бы гораздо более эффективно, ведь город потом можно было бы обменять на другие территории. А если ты устраиваешь радиоактивную диверсию в Европе, то никаких бонусов ты за это не получишь, а минусы — точно», — резюмирует Корнев.

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