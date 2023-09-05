Военный эксперт Кошкин назвал причины бросания ВСУ тел погибших на поле боя

Несмотря на продолжение контрнаступления ВСУ, успешным для Незалежной его не назовешь. Однако командование украинской армии запрещает солдатам забирать тела своих товарищей с поля боя, их просто оставляют на месте, рассматривая как отработанный материал. По словам военного эксперта Андрея Кошкина, на сегодняшний день украинскому руководству выгоднее объявить погибшего солдата пропавшим без вести, чем разбираться с телом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что у ВСУ сейчас сложилась тяжелая обстановка. Они регулярно находятся в режиме тотального рекрутирования и переживают очередную волну мобилизации. В связи с чем объявление о гибели военнослужащих для командиров является выстрелом в грудь.

По мнению эксперта, сюрпризы от киевского режима еще будут, хотя в стратегическом плане контрнаступление давно провалилось.