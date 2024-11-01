Военный эксперт Кошкин назвал пути становления космоса новой ареной противостояния Вашингтона и Москвы

В последние годы космическое пространство стало новой ареной для соперничества между мировыми державами. В частности, усиливающееся сотрудничество России и Китая в области космических технологий вызывает обеспокоенность в Вашингтоне. По словам военного эксперта Андрея Кошкина, космос в последнее время стал чаще рассматриваться как следующая граница, где станут решаться вопросы глобальной гегемонии. Об этом сообщает Общественная Служба новостей.

Он уточнил, что Вашингтон планирует вывести туда оружие массового уничтожения, прежде всего ядерное, для того чтобы контролировать из Космоса Землю. Это тенденция, определяющая дальнейшее властвование на планете. Эта идея не является новой, подобные мысли высказывались еще во времена холодной войны для попыток ослабления СССР, тем не менее сегодня ситуация сложнее.

По мнению эксперта, на фоне государственного соперничества активно принимает участие и частный сектор, то есть бизнес, который стремится освоить космическое пространство. При этом Россия на данный момент имеет сильные позиции в пилотируемых космических программах.

Он отметил, что в целом космос сегодня становится не только новой ареной для технологической гонки, а также и полем для возможных конфликтов. В будущем космическое пространство станет играть ключевую роль в определении международных отношений и глобальной безопасности.

Ранее сообщалось, что США в опыте российско-украинского конфликта готовятся к столкновению с Китаем.